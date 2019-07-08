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15 Temmuz gazisi anlattı: Erdoğan kulağıma eğilip...

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanı’nda vurularak gazi olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın o gece havalimanında alnından öptüğü Ahmet Onay, 3 yıl sonra yaşadıklarını anlattı. Onay, “Cumhurbaşkanı kulağıma, ‘Bize eğilmek yakışmaz oğlum, ayağa kalk“ dedi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:16
15 Temmuz gazisi anlattı: Erdoğan kulağıma eğilip...

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen hain darbe girişimi sırasında 250 kişi şehit olurken yüzlerce vatandaşta yaralanarak gazi olmuştu. Atatürk Havalimanındaki hain darbe girişimi sırasında yaralanan Ahmet Onay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alnından öpülmüştü. Onay, 3 yıl sonra yaşadıkları İhlas Haber Ajansı (İHA)’ya anlatarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın o gece havalimanına geldiğinde neler yaşandığını da söyledi.

''Bize eğilmek yakışmaz oğlum''

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden Onay, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu alçaklara gereken cevabı devleti ile milleti ile beraber verecekti. Saat 02.30 sıralarında yaralandım. Bir abla yaralandı onu içeriye taşırken bende yaralandım. Bir ağabey vardı orada Hasan Ceylan isimli videomu çeken kişi. Cumhurbaşkanımızın adını sayıklıyordum iyi olup olmadığını buraya gelip gelmediğini soruyordum. O da bana ‘Sana söz veriyorum ‘Tayyip Erdoğan seni görecek’ diyor. Çok geçmeden sayın Cumhurbaşkanımızı yanıma getirdi. O da beni eğilip alnımdan öptü kulağıma adımın Ahmet olduğundan daha iyi hatırlıyorum ki şunu dedi ‘ Bize eğilmek yakışmaz oğlum ayağa kalk’ dedi. O anda gücüm yetmiyor kalkamıyorum ama şu anda ayaktayız genciz kuvvetliyiz, çalışkanız. Her zaman ömrümüz sürdüğü sürece onun arkasında olacağımıza namusumuz şerefimiz üstüne yemin ediyoruz” dedi.

''Bu devletin milletin evladıyım''

Onay, aradan geçen 3 yılda hayatında manevi olarak olumlu şeyler yaşandığını kaydederek, “Hayatımda manevi anlamda çok şey değişti. Çok güzel insanlarla tanıştım. Küçüklükten beri hayalimdi siyasetin bir ucunda olabilmek. Ben siyasetçi değilim böyle bir olayda yaralanmış olan birisiyim bu devletin bu milletin bir evladıyım. Ancak bu siyasetçiler ile erken yaşta tanışıp içlerine erken yaşta dahil olabilmek beni mutlu eden tek şey. Dediğim gibi hayalimizdi. Allah defalarca kez sayın Cumhurbaşkanımızı görüp onunla birlikte olabilme fırsatını bizlere sundu. Türk milleti her dönemde olduğu gibi asil ferasetiyle 15 Temmuz gecesinde darbeci alçaklara, ‘Ben vatanım için yaşarım devletim için ölürüm , liderim için ölürüm kardeşim’ diyerek liderine yani Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:16
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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  • Allah için ölen kimAllah için ölen kim12 dk önce
    Liderim için ölürüm.

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