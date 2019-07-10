15 Temmuz etkinlik muamması!

Oğuzhan Gültekin Ankara

15 Temmuz’a “şov” diyen, TSK’nın vurduğu teröristler için “cinayet” diyen gezici Sıla’ya, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından konser verdirileceği ortaya çıkmış, yoğun tepkiler üzerine skandal konser iptal edilmişti. Bu skandalın ardından, “15 Temmuz, Destanları Kahramanlar Yazar” adlı projenin iptal edildiği ortaya çıktı.

Devlet tiyatroları yetkilileri topu bakanlığa attı!

“15 Temmuz, Destanları Kahramanlar Yazar” adlı projenin iptal edilmesine ilişkin Akit’in görüştüğü Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Bu konuyla alakalı detaylı bilgiyi Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alabilirsiniz. Bu etkinliği biz tek başımıza yapmıyoruz. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile beraber organize ediyorduk. Konunun bizimle alakası yok. Bizim herhangi bir bilgimiz de yok” ifadeleriyle topu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na attı.

Kültür Turizm Bakanlığı: “Külliye iptal etti”

Konuya ilişkin görüştüğümüz Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ise “Yapılan projenin iptali tamamen Külliye’nin kararıdır. Sanırız bu projenin yerine başka bir plan yapmayı düşünüyorlar. Şu anda o güne ait başka bir program konuldu mu bilmiyoruz. Ama, başka bir program konulmasaydı iptal edilmezdi. Projemiz, Külliye'de bulunan opera salonunda gerçekleştirilecekti. Ama kendileri iptal kararı alınca biz de mecburen durdurmak zorunda kaldık” açıklamasını yaptılar.