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15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram öncesi denetimler başladı

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarında asayiş ve trafik polisleri tarafından bayram tedbirleri ile ilgili denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:48
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda Bayram öncesi denetimler başladı

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarında asayiş ve trafik polisleri tarafından bayram tedbirleri ile ilgili denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.


Kurban Bayramı öncesi memleketine gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk oluşturmaya başladı. Otogarın otobüs çıkış noktasında bayram tedbirleri ilgili uygulama gerçekleştirildi.


Genel Asayiş ve Trafik uygulamasında yolcular ve otobüs sürücüleri polis ekiplerince bilgilendirildi. Aşırı hız ve kural ihlallerine karşı otobüs sürücülerine uyarılarda bulunuldu. Yolcuların polis ekipleri tarafından Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı. Trafik ekipleri otobüslerin lastik dişlerinin derinliğini ölçtü. Otobüsle seyahat yapacak vatandaşlara, bilgilendirme broşürü dağıttı. Polis ekiplerinin uygulamasından geçen otobüs kaptanı Arif Demir, küçük araç sürücülerine tavsiyede bulundu. Büyük araçların sağ kör noktalarına girmemeleri gerektiğini ifade eden Demir, yorgunluk halinde sürücüleri dinlenmeye davet etti.



“Yolların kralı olmaz, kuralı olur”


Otogardaki uygulamanın sorumlu amiri komiser Özhan Coşkun, “Burası Avrupa’nın en büyük otogarı. Vatandaşların memleketlerine sağ salim gidip gelmeleri için ikazlarda bulunuyoruz. Yolların kralı olmaz, kuralı olur. Trafik işaretlerine, levhalarına, özellikle hıza dikkat edilmeli. Trafik ve asayiş personeli olarak rutin kontrolümüzü yapıyoruz. Hem uyarılarda bulunuyoruz hem araç için GBT kontrollerini yapıyoruz”ifadelerini kullandı.


Otobüs seferine çıkmadan önce Otogardaki trafik büro amirliğine gelen otobüs sürücülerine bilgilendirmeler yapıldı. Yol ve yolcu güvenliği ile ilgili hazırlanan klipler seyrettirildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:48
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