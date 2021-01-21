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Yaşam 15 Şubat'ta yasaklar kalkacak mı?
Yaşam

15 Şubat'ta yasaklar kalkacak mı?

15 Şubat'ta yasakların kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Kafe, restoran ve lokantaların 15 Şubat'ta açılması mümkün mü? 15 Şubat'ta normalleşme mi gelecek? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-01-21 15:52:00 -
15 Şubat'ta yasaklar kalkacak mı?

Bilim Kurulu üyelerinin işaret ettiği tarih ise 15 Şubat oldu. Vaka sayılarında düşüş yaşanması durumunda okulların açılabileceği ve yasakların kalkabileceği belirtiliyor.

Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili bir ilke kararı aldıklarını belirterek, "2 gün 2 gün bölmek gibi ya da belli sınıflar seviyesinde kademeli olarak açmak gibi çok farklı senaryolarımız var" ifadelerini kullandı.

Kafeler ne zaman açılacak?

Henüz yeme içme yerlerinin ne zaman normal çalışma haline döneceğine ilişkin bir açıklama yapılmazken İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı.

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