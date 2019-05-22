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1.5 milyar tonluk taşkömürü rezerviyle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor

Zonguldak’ta maden işçileriyle yerin-560 metre altında iftar yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, bölgedeki 1.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:08
1.5 milyar tonluk taşkömürü rezerviyle dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor

Zonguldak’ta maden işçileriyle yerin-560 metre altında iftar yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, bölgedeki 1.5 milyar tonluk taşkömürü rezerviyle dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini ifade etti. Cansız, “Üretim seviyesiyle bunu bizim tüketmemiz bin 500 yılı alacak” dedi.


Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait Kozlu Müessese Müdürlüğü’nde yerin -560 metre altında mekanize ve yarı mekanize sistemlerini inceleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, burada işçilerle iftarda buluştu. 23 Mayıs 2019 günü yapılacak olan kura çekimiyle de 500 madencinin TTK’da üretime katkı sağlayacağını hatırlatan Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, havzadaki kömür rezervine de değindi.



“Kömürü tüketmemiz bin 500 yılı alacak”


Bölgede 1.5 milyar tonluk taşkömürü rezervi olduğunun altını çizen Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, kurumun mekanize ve yarı mekanize sistemlerini yerinde incelediklerini belirterek, “Her şeyden önce değerli arkadaşlar bugün ramazan ayı. Bu ay vesilesiyle mutat olması vesilesiyle emektar maden işçisi arkadaşlarımızı ziyaret ettik. İftarımızı açtık. Orada yaptığım konuşmada kendilerine de ifade ettim. Hakikaten bütün inancımla ve ikna olmuşlukla söyleyebilirim ki dünyanın en kutsal mesleklerinden bir tanesi madencilik. En helal kazançların temin edildiği alan. Bu duygularımızı da arkadaşlarla paylaştık. Yarın malum ilave 500 kişiyle ilgili kura çekimi var. Burada yöre halkımızla beraber bu kurayı tecrübe edeceğiz. Biz her şeyden önce başta enerji olmak üzere belirli alanlarda bağımlı olan bir ülkeyiz. Zonguldak havzasında da 1.5 milyar tonluk taşkömürü mevcut. Üretim seviyesiyle bunu bizim tüketmemiz bin 500 yılı alacak. TTK Genel Müdürlüğü’nün başlattığı mekanize ve yarı mekanize sistemin uygulanabilirliğini bizatihi kendimiz görmüş olmaktan mutlu olduk. Bunu kullanan arkadaşlarımızın da içselleştirmiş olduklarını görmek de ayrıca mutlu etti. Biz dışa bağımlılığımızı orta vadede büyük bir oranda Zonguldak’ın kömürüyle azaltmış olacağız. Bu vesile ile burada gördüğüm manzara, genel müdürlüğün inovatif uygulamaları devreye alması, çalışanlarımızın motivesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti” dedi.



“Hem kömür çıkartacağız hem de madencilerin sağlıklarından emin olacağız”


Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş da yeraltındaki mekanize sistemleri yerinde gördüklerini belirterek, “Bakanımız anlattı, izah etti. Vesile oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu vesile ile aşağıya indik. Madenci arkadaşlarımızın çalışma şartlarını birebir görme imkanımız oldu. TTK Genel Müdürlüğümüzün denemekte olduğu yarı mekanize sistemin uygulamasını da gördük. İftar sofralarını paylaştık. Bizim için güzel bir akşam oldu. Olan biten bizatihi yerinde gördük. Hem arkadaşlarımızla beraber olduk. Bütün madenci arkadaşlarımıza kazasız belasız hayırlı başarılı çalışmalar diliyorum. TTK’nın da başlattığı yarı mekanize sistemin gerçekten de çok önemli olduğu ortaya çıkıyor. İnşallah o proje de başarılı olur. İnşallah giderek daha az kazalarla karşılaşırız. Biz bu kömüre ihtiyacımız varsa çıkartacağız. Hem kömür çıkartacağız hem de madencilerin sağlıklarından emin olacağız” ifadelerine yer verdi.


Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, yarın gerçekleştirilecek kura çekimi dolayısıyla geceyi kentte geçirecek.

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Haber Tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba 22:08
  1. doğa

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