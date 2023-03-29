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Medya 15 metrobüs dozerlere parçalatıldı iddiası! Görüntüler ortaya çıktı
Medya

15 metrobüs dozerlere parçalatıldı iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-03-29 23:33:00 -

Meral Akşener'in cumhurbaşkanı yardımcısı adayı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki 15 metrobüs aracının dozerlere parçalatıldığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

İş bilmez CHP'lilerin yönetimindeki İETT araçları yolda kalma konusunda birbiri ile yarışırken, gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı.

Sosyal medyada bir metrobüs aracının dozere parçalatıldığı anlara ait görüntüler paylaşılırken, aynı gün içinde 15 metrobüs aracının da parçalatıldığı iddia edildi.

İstanbulluların hizmetinde olması gereken görüntüdeki metrobüsün, neden ve hangi gerekçe ile parçalandığı merak ediliyor.

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