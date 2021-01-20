15 kentte DEAŞ operasyonu! DEAŞ’ın finansörü 35 kişi yakalandı

Terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 35 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.



Terörist; CIA, MOSSAD ve KGB yöntemiyle saldıracaktı



Türkiye’nin büyük kentlerinde bombalı eylem hazırlığı yaparken MİT tarafından Malatya'da yakalanan ve 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan DEAŞ bombacısı Emrullah A'ya verilen cezanın gerekçeli kararında, sanığın üzerinde bulunan diskte CIA, Mossad ve KGB gibi istihbarat servislerinin yöntemleri ile yapılacak saldırılarda ne kadar patlayıcı yerleştirileceğinin detaylı ve profesyonelce anlatıldığı belirtildi.