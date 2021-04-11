  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 15 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
Aktüel

15 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan kişinin evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 23:23:00 -
15 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Türkmen Mahallesi Akdemir Sitesinde bir villada yaşayan Burhan Sönmez'den (52) 15 gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi.

Belirtilen adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Sönmez'i yerde hareketsiz buldu.

Adrese çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Sönmez'in öldüğünü tespit etti.

Sönmez'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ramazan’ın ruhu TRT’nin özel içerikleriyle yaşanacak
Medya

Ramazan’ın ruhu TRT’nin özel içerikleriyle yaşanacak

TRT tarafından Ramazan ayı için hazırlanan birbirinden özel programlarla izleyici ve dinleyiciler manevi iklime uzanan bir yolculuğa davet e..
Çıldırmamak mümkün değil! Çin vaka sayısını açıkladı
Dünya

Çıldırmamak mümkün değil! Çin vaka sayısını açıkladı

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs bütün dünyaya dehşeti yaşatırken, Vürüsün merkezi Çin'de son 24 saatte 10..
Savcı Sayan’ın bu çağrısı çok konuşulur! Bütün gençlerin adreslerine gönderin
Siyaset

Savcı Sayan’ın bu çağrısı çok konuşulur! Bütün gençlerin adreslerine gönderin

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, TRT 1’de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs adlı dizinin kayıtlarının Z kuşağının adreslerine gönderilmesi ge..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay