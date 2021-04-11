15 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan kişinin evinde ölü bulunduğu bildirildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Türkmen Mahallesi Akdemir Sitesinde bir villada yaşayan Burhan Sönmez'den (52) 15 gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi.
Belirtilen adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Sönmez'i yerde hareketsiz buldu.
Adrese çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Sönmez'in öldüğünü tespit etti.
Sönmez'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.