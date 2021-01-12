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Teknoloji 15 dakikada tam şarj
Teknoloji

15 dakikada tam şarj

Vivo'nun alt markası olan iQOO, Snapdragon 888 işlemcili ve 120W hızlı şarj destekli yeni amiral gemisi iQOO 7 modelini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 16:13:00 -
15 dakikada tam şarj

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun alt markası olarak hizmet veren iQOO, geçtiğimiz ay tanıtılan ve en güçlü telefonlar listesinde zirveye oturan Xiaomi Mi 11'in karşısına çok güçlü bir modelle çıkıyor.

Şirket, 120W süper hızlı şarj destekli ve Snapdragon 888 işlemcili yeni amiral gemisi modeli olan iQOO 7’yi tanıttı. Yeni model, aynı zamanda Xiaomi Mi 11'den sonra, Snapdragon 888 kullanan ikinci akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Üstün performans ve güçlü kameralarla karşımıza çıkan Vivo iQOO 7 modeline gelin daha yakından bakalım.

iQOO 7 özellikleri

6,62 inç büyüklüğünde ve Full HD+ çözünürlüğünde HDR10+ AMOLED ekranla gelen iQOO7, gücünü Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 888'den alıyor.

8 GB/12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama seçeneklerine sahip telefonda, 48 MP + 13 MP + 13 MP olmak üzere üçlü arka kamera ve 16 MP'lik tek ön kamera yer alıyor.

15 dakikada tam şarj

4.000 mAh batarya kapasitesine sahip Vivo iQOO 7, 120W hızlı şarj desteği sayesinde yalnızca 15 dakikada tam şarj olabiliyor.

Vivo iQOO 7 ANTUTU

Oldukça güçlü özellikleriyle karşımıza çıkan telefon, aynı zamanda AnTuTu’da 752 bin 935 gibi oldukça yüksek bir puan almayı başarıyor.

iQOO 7’nin 8 GB RAM’li versiyonu için 584 dolar, 12 GB RAM’li versiyonu için ise 647 dolar fiyat etiketi belirlenmiş durumda.

 

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