15 bin kişiye dava açan Akşener'e sert tepki: Bayan Meral'in amacı takoz olmak

YENİ AKİT/ANKARA

Sosyal medya yasasına her seferinde karşı çıkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in söz konusu kendisi olunca sosyal medyadan eleştiride bulunan yahut hakaret eden 15 bin kişiye dava açtığı ortaya çıktı. Duruma tepki gösteren Ak Parti Balıkesir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Yavuz Subaşı; "Sizin tek amacınız Ak Parti‘ye takoz olmak başka bir amacınız yok zaten." ifadelerini kullandı.

"Akşener'den 15 bin kişiye dava"

Sosyal medyada atılan mesajlardan dolayı kimseye dava açılmayacağını ilan eden ve sosyal medya yasasına karşı çıkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 15 binin üzerinde vatandaşla sosyal medya mesajları sebebiyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden yapılan hakaretleri "ifade hürriyeti" şeklinde yorumlayan Akşener, söz konusu kendi şahsı olunca mahkemeye koşmuş.

Sosyal Medya Yasası’na karşı çıkan Akşener, kendilerine yapılan hakaretleri her fırsatta mahkemeye taşımış.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 15 bin kişiye TCK’nın 2 yıla kadar hapis öngören 125. maddesinden dava açarak "Bu ne perhiz, bu ne turşu" dedirtti.

AK Partili vekilden tepki: Amacınız takoz olmak!

Ak Parti Balıkesir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Yavuz Subaşı'nın Akşener'in bu tavrına gösterdiği tepki mesajları şöyle:

"Sosyal Medya Yasası'na karşı çıkıp, hükümet üyelerine yönelik ağır hakaretleri haklı bulan muhalefet, kendilerine yapılan hakaretleri ise affetmiyor. İP Genel Başkanı Bayan Meral’in tam 15 bin kişiye dava açtığını BİLİYOR MUYDUNUZ?"

"İP Genel Başkanı Bayan Meral ‘in cumhurbaşkanlığı açıklaması: “Yemin billah ediyorum, Cumhurbaşkanlığı'na kesinlikle aday olmayacağım.”

Sizin tek amacınız Ak Parti‘ye takoz olmak başka bir amacınız yok zaten."