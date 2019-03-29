15 bin 301 seçmen seyyar sandıkta oy kullanacak

Pazar günü yapılacak yerel seçimde hasta ve engelli seçmenler için 769 ilçede seyyar sandık kurulacak. 15 bin 301 hasta veya engelli seçmen, evlerine gelecek seyyar sandıklarda oy kullanacak.



31 Mart yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler seçim çalışmalarını sürdürürken Yüksek Seçim Kurulu da seçim hazırlıklarını tamamladı. Seçimde 57 milyon seçmen 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak.

İlk kez 24 Haziran’da uygulanmıştı

Hasta ve engellilere evde oy kullanabilme imkanı ilk kez 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimlerinde uygulanmıştı. Bu seçimde de süresinde başvuran hasta ve engelliler seyyar sandıkta oylarını kullanabilecek.





769 ilçede seyyar sandık

Bu kapsamda 769 ilçede seçim kurulları tarafından seyyar sandık kurulu oluşturuldu. Bu ilçelerde görev yapmak üzere toplam bin 71 seyyar sandık kurulu teşkil edildi. Bu kurullarda yine memur başkan ve üyelerin yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri de bulanacak.

YSK tarafından ilan edilen seçim takvimi süresinde başvuran ve gerekli şartları taşıdığı belirlenen 15 bin 301 seçmen bu seyyar sandıklarda oy kullanacak.





Sandık kurulu evlere gidecek

Peki seyyar sandıkta oy verme işlemi nasıl gerçekleştirilecek? Seçim kurulları seçim çevrelerinde bulunan hasta veya engellilerin evlerine beraberlerinde sandık ve diğer seçim malzemeleri ile gidecek. daha sonra ilgili kişiye oyu kullandırılacak.





Muhtarlık oyu kullanamayacaklar

Seyyar sandık kurulu seçmen listelerine, kaydedilen seçmenlerin büyükşehir belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği seçimleri için oy kullanabilecek. Ancak muhtar, ihtiyar meclisi/heyeti üyeliği seçimleri için oy kullanamayacaklar. Bu mahalde köylerde de seyyar sandık kurulmayacak.





Sayım için özel düzenleme

Seyyar sandıklardan çıkan oylar daha sonra o ilçede bulunan diğer sandıklardan biri birleştirilerek, sayımı yapılacak. Bu usul seyyar sandıkta oy kullanan seçmenlerin tercihlerinin deşifre olmaması için hayata geçirildi.



Öte yandan YSK Ankara Kantinciler Odası Başkanlığı’nın başvurusu üzerine oy kullanılan okullarla ilgili ilginç bir karar aldı. YSK 31 Mart Pazar günü oy kullanılacak okullarda kantinlerin açık olabileceğine karar verdi.