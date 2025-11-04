15 Aralık ne günü?

Dünya genelinde Türk dili ailesine yeni bir gün armağan edildi. Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen UNESCO 43. Genel Konferansı’nda alınan kararla 15 Aralık, “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan edildi. Ancak bu tarihin seçilmesi tesadüf değil. 15 Aralık, Türk dilinin en eski izlerine, bin üç yüz yıl öncesine, Orhun Yazıtları’nın sırrının çözüldüğü güne uzanıyor.

Karar UNESCO’da kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerisiyle gündeme gelen karar, 194 ülkenin katılımıyla kabul edildi. Türkiye’nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, bu adımın Türk dilinin tarihsel mirasını koruma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Orhun Yazıtları’ndan bugüne uzanan dil mirası

15 Aralık 1893’te Danimarkalı Türkolog Vilhelm Thomsen, Orhun Yazıtları’nın Türk dilinde yazıldığını dünyaya duyurmuştu. Bu nedenle 15 Aralık, Türkçenin köklerine, tarihine ve kültürel birliğine atfedilen sembolik bir gün olarak belirlendi.

Türkiye ve Türk dünyasından ortak kutlama

Kararın ardından Türk Kültürü ve Miras Vakfı, Semerkant’ta geniş katılımlı bir etkinlik düzenleyecek. Türkiye adına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu’nun konuşma yapacağı konferansta, Türk dilinin tarihsel önemi, kültürel bağları ve gelecek vizyonu ele alınacak.

Türkçe’nin birleştirici gücü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dil, bir milletin hafızasıdır. Türk dili ailesinin geniş coğrafyalara yayılan birleştirici gücüyle gurur duyuyoruz.” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, “Bu karar, güzel Türkçemizin insanlık mirası olarak korunmasına katkı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.