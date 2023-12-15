15 Aralık 1474: Ali Kuşçu'nun vefatı (Âlim)

Astronom, matematikçi ve kelâm âlimi olan Ali Kuşçu, 1403’te Semerkand’da, Timur İmparatorluğu topraklarında doğdu. Babası Muhammed, Timur İmparatorluğu hükümdarı ve astronomu olan ve aynı zamanda Timur’un torunu olan Uluğ Bey’in kuşçusu olduğu için, ailesi “Kuşçu” lakabıyla meşhur olmuştur. Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye pek ilgi duyan Ali Kuşçu, bu alanlarda Bursalı Kadızâde Rûmî, Gıyaseddin Cemşid ve Muînuddîn Kâşî gibi isimlerden ders aldı. Daha sonra bilgisini artırmak için Kirman’a gitti.



Burada Hall-ü Eşkâl-i Kamer (Ay Safhalarının Açıklanması) adlı risale ile Şerh-i Tecrid adlı eserini yazdı. Ali Kuşçu, Semerkand ve Kirman’da eğitimini tamamladıktan sonra Uluğ Bey’e yardımcı ve rasathanesine müdür oldu.







Uluğ Bey tarafından Çin’ e yollandığı ve dönüşte de Dünya’nın yüzölçümünü ve ekliptiği 24 derece olarak hesapladığı bilinir.Ekliptik eksen ile dünyanın ekseni aralarında 23.5 derecelik bir eğiklik vardır. Dünya kendi ekseni etrafında yaklaşık 23.5 derecelik bir açıyla döner. Bir yıl boyunca ekliptik düzlemin ekvatorla yaptığı açı iki kez ve en fazla 23.5 derece olur.



1449’da hacca gitmek istedi. Tebriz’de Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan kendisine büyük saygı gösterdi ve Osmanlı Devleti ile barış görüşmelerinde yardımını istedi. Bunun üzerine Ali Kuşçu, bir süre Uzun Hasan’ın sözcülüğünü yaptı. Ardından, Osmanlı padişahı II. Mehmed’in davetiyle İstanbul’a gitti.







Osmanlı - Akkoyunlu sınırında Fatih Sultan Mehmed’in emriyle büyük bir törenle karşılanan Ali Kuşçu, Fatih tarafından Sahn-ı Seman Medresesi’ne müderris olarak göreve başladı.



Burada bir yandan talebe yetiştirip bir yandan Gök Cisimleri’ni araştırarak bilim eserleri yazdı. Güneş saatleri icat edip İstanbul’un enlem ve boylamını bugünkü değerle bire bir hesapladı. Gezegenler arası uzaklıkları hesaplayıp Ay’ın ilk haritasını çıkardı. Çıkardığı Yıldız haritaları Kristof Kolomb’a Amerika kıtasının keşfinde yardımcı oldu.



Ali Kuşçu, 71 yaşındayken İstanbul’da öldü. 15. yüzyıla özgü olan mezarı, İstanbul’un Eyüp Sultan Türbesi etrafındaki hazirededir