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Yerel 1477 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

1477 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-08-28 15:19:00 -
1477 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’nde yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bin 477 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ve Kara Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri ile, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde bir haftalık müştereken yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde, yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bin 477 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 8 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlem yapılarak olaylarda kullanılan 8 araca el konuldu.

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