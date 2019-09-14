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14.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

14 Eylül 2019 Cumartesi 06:52
14.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



فَاَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاۜ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir."

(Necm Suresi, âyet:29)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Allah rızasını düşünerek yaptığın harcamalara, hatta yemek yerken eşinin ağzına verdiğin lokmalara varıncaya   kadar hepsinin mükâfatını alacaksın.”

(Buhârî, Îmân, 41)

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 06:52
  1. 14.09.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Necm 29
  3. dünya hayatı
  4. yüz çevirmek
  5. harcama
  6. mükafat

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