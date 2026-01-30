140 ton altını nükleer sığınakta topladı: Kripto devi devletleri geride bırakan gizli bir rezerv mi kuruyor

Stablecoin devi Tether Holdings, dijital para dünyasının sınırlarını aşarak emtia piyasasına güçlü bir giriş yaptı. Şirket, son dönemde hız verdiği alımlarla yaklaşık 140 ton fiziki altın stokladı. Toplam değeri 23 milyar dolara ulaşan bu rezerv, bankalar ve devletler dışındaki en büyük altın birikimlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Tether CEO’su Paolo Ardoino, altınların yüksek güvenlik önlemleriyle korunduğunu ve eski bir nükleer sığınakta özel kasalarda saklandığını açıkladı. Uzmanlara göre bu ölçekteki fiziki depolama, şirketin yalnızca yatırım değil, uzun vadeli stratejik güvenlik planı yaptığını gösteriyor.

Altın fiyatlarını etkileyen dev alımlar

Tether’in yoğun altın alımları, küresel piyasalarda arzı daraltan faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor. Analistler, özellikle son bir yıldaki altın rallisinde şirketin talebinin fiyatları yukarı taşıyan önemli etkenlerden biri olduğuna dikkat çekiyor.

Kripto varlıklarla desteklenen rezerv modelinin, yatırımcılar için “dijital para + fiziki güvence” formülü sunduğu belirtiliyor. Bu yaklaşım, hem geleneksel yatırımcıların hem de kurumsal fonların altına olan ilgisini artırıyor.

HSBC’den transferler ve emtia hamlesi

Tether’in planı yalnızca altın satın almakla sınırlı değil. Şirket, HSBC’den iki üst düzey altın tüccarını kadrosuna katarak işlem kapasitesini güçlendirdi. Bu adım, firmanın yalnızca kripto para piyasasında değil, küresel emtia ticaretinde de söz sahibi olma hedefini netleştiriyor.

Uzmanlara göre Tether’in bu stratejisi, özel sektörün “mini merkez bankası” gibi hareket ettiği yeni bir dönemin işareti olabilir. Kripto ile altının aynı kasada buluştuğu bu model, finans dünyasında dengeleri değiştirecek bir güç mü doğuruyor sorusu ise şimdiden tartışma yaratıyor.