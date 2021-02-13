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Yaşam 14 Şubat çiçekçiler çalışacak mı? Çiçek siparişi veriliyor mu?
Yaşam

14 Şubat çiçekçiler çalışacak mı? Çiçek siparişi veriliyor mu?

Çiçekçiler hafta sonu açık mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde 56 saatlik sokağa çıkma yasağı 12 Şubat Cuma akşamı 21.00'de başladı. Kısıtlama 15 Şubat Pazartesi günü 05.00'te sona erecek. Vatandaşlar hafta sonu çiçekçilerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 14 Şubat çiçekçiler çalışıyor mu? Çiçekçiler kaça kadar açık? 14 Şubat çiçekçiler açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-13 11:45:00 -
14 Şubat çiçekçiler çalışacak mı? Çiçek siparişi veriliyor mu?

Çiçek siparişleri hafta sonu veriliyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun zamandır hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. 56 saatlik hafta sonu yasaklarında marketler, bakkallar,  kuruyemişçiler, kasaplar, fırınlar ve balıkçılar 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Çiçekçiler anneler gününde olduğu gibi 14 Şubat Pazar günü dükkanlarını açıp açamayacaklarını merak ediyor. Peki, hafta sonu çiçek siparişi verilebiliyor mu?

14 Şubat çiçekçiler çalışacak mı? Çiçek siparişi veriliyor mu?

Çiçek satan işyerlerine 14 Şubat sebebiyle muafiyet getirildi. Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-00.00 saatlerinde evlere servis, 13­14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

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