Koronavirüs salgınında güncel vaka sayıları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar bugün kaç vaka olduğunu merak ediyor.

14 Ocak koronavirüs tablosu | Bugün kaç korana vakası var?

Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilerin paylaşılmasının ardından “Bilindiği gibi, Turkovac’ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac’ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac’ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler” ifadelerini kullandı.