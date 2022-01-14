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Korona Virüs 14 Ocak koronavirüs tablosu | Bugün kaç korana vakası var?
Korona Virüs

14 Ocak koronavirüs tablosu | Bugün kaç korana vakası var?

Korona güncel vaka sayısı | Koronavirüs salgınında omicron varyantıyla birlikte vakalar arttı. Peki, bugün kaç vaka var?

Yeniakit Publisher
2022-01-14 20:34:00 -
14 Ocak koronavirüs tablosu | Bugün kaç korana vakası var?

Koronavirüs salgınında güncel vaka sayıları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar bugün kaç vaka olduğunu merak ediyor.

14 Ocak koronavirüs tablosu | Bugün kaç korana vakası var?

Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilerin paylaşılmasının ardından “Bilindiği gibi, Turkovac’ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac’ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac’ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler” ifadelerini kullandı.

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