14 Ocak koronavirüs tablosu | Bugün kaç korana vakası var?
Korona güncel vaka sayısı | Koronavirüs salgınında omicron varyantıyla birlikte vakalar arttı. Peki, bugün kaç vaka var?
Koronavirüs salgınında güncel vaka sayıları yakından takip ediliyor. Vatandaşlar bugün kaç vaka olduğunu merak ediyor.
14 Ocak koronavirüs tablosu | Bugün kaç korana vakası var?
Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 Kovid-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilerin paylaşılmasının ardından “Bilindiği gibi, Turkovac’ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac’ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac’ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler” ifadelerini kullandı.