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14 milyon çalışana yüksek maaş müjdesi

Çalışanların emekliliklerinde yüksek maaş almasını hedefleyen tamamlayıcı emeklilik sistemi, 14 milyon çalışanın yüzünü güldürecek. Birikimlerini kendisi değerlendirebilecek olan çalışanlar, emeklilik şirketini de istediği gibi değiştirebilecek. Böylelikle BES'ten daha fazla fayda sağlanacak ve yüksek maaş elde edilecek.

05 Ekim 2019 Cumartesi 18:40
14 milyon çalışana yüksek maaş müjdesi

Hükümetin, Yeni Ekonomi Programı'nda detaylarını açıkladığı tamamlayıcı emeklilik sistemi, hem emeklilere hem de finansal istikrara katkı sağlayacak yeni bir sisteme dönüşüyor.

Başarılı buldukları firmaya geçebilecekler

Yeni dönemle beraber emeklilik yatırım fonlarının "Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmesi sağlanacak. Birikimlerini değerlendirebilmeleri için çalışanlara yatırım araçları konusunda farklı seçenekler sunulacak. İstediklerinde mevcut emeklilik şirketinden daha başarılı buldukları bir firmanın fonunu alarak birikimlerini artırılabilecekler.

Kıdem tazminatı düzenlemesinde yeni gelişme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonuna ilişkin ilk çerçeveyi hazırlayarak ilgili bakanlık ve kurumlara gönderdi. Yeni modelin dört ana ayağını "fon gelirlerinin işletilmesi, işverenin devlet desteği ile emeklilik finansmanına dahil edilmesi, tamamlayıcı emeklilik ve çalışanların haklarının korunması" oluşturuyor.

Gençlere giriş teşviki geliyor

Yeni emeklilik sistemi, 14 milyon sigortalı çalışanı, yurt dışında yaşayan binlerce Türk vatandaşı ve binlerce işvereni doğrudan ilgilendiriyor. Yeni sistemde kıdem tazminatının planlanır hale gelmesi öngörülürken, çalışanlara birikimlerini tahvil, döviz, hisse senedi, altın başta olmak üzere istedikleri yatırım araçlarında değerlendirme fırsatı sunulacak. Her çalışan adeta bir portföy yöneticisi gibi düşünecek. Ne kadarının devlet tahvili, sabit getirili araçlar ya da diğer yatırım araçlarında kullanılabileceği görülebilecek. Evlilik, eğitim, sağlık gibi konularda birikimlerin bir kısmının çekilmesine olanak tanınarak ve yaşa göre devlet desteği verilerek gençlerin sisteme girişi teşvik edilecek.

Yurt dışındaki Türkler için dövizli BES

Öte yandan Yurt dışı yerleşik Türk vatandaşlarına da "Dövizli BES" uygulaması getirilecek. Bu kapsamda sisteme yatırılan 100 euro veya dolar karşılığında devlet de döviz cinsinden yüzde 25 katkıda bulunacak. Bu uygulama da finansal sistemdeki sistemik risk birikimini azaltmak, finansal derinliği ve ürün çeşitliliğini artıracak. Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES'teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak.

Yeni ekonomik program (YEP)

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 18:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • laikizlaikiz38 dk önce
    ekonomiyi çökertip halkın cebine gözü dikti beceriksiz
  • Berat'a güvenip Berat'a güvenip 42 dk önce
    Sakın para falan yatırmayın. Çiftlikbank gibi olmasın sonra.
  • GuzelbulkemGuzelbulkem52 dk önce
    Calisma hayatini 60 yaptilar, Emekliliği de ayi maymun etsinler, çalışanda otursun hâline ağlasın
  • Yurtdışı BESYurtdışı BES55 dk önce
    Tabi tabi paraları toplayın yurtdışından adamın emekli olacağı vakit bir kriz ardından bir kanun çıkarın haklarının üzerine yatın. 
  • Murat murat Murat murat 1 sa önce
    İmdat imdaaaat imdaaaat yannnnndık
  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 1 sa önce
    Ekremoğlu yasinle arayı açtın birdahaki secime kadar ara verdin hethalde.!!

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