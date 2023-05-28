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Gündem 14 Mayıs'ı 3 günle kaçırdı, 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullandı
Gündem

14 Mayıs'ı 3 günle kaçırdı, 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullandı

Yeniakit Publisher
2023-05-28 15:36:00 -
14 Mayıs'ı 3 günle kaçırdı, 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullandı

Osmaniye'de 14 Mayıs'ta oy kullanmayı 3 gün ile kaçıran bir genç kız ikinci turda ilk kez oy kullandı.

13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 14 Mayıs günü hiçbir aday yüzde 50’yi geçemediği için Türkiye bugün ilk kez ikinci tura gitti. Bu nedenle ilk turda oy kullanamayan binlerce vatandaş ikinci turda oy kullanma imkânı buldu.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde de 14 Mayıs seçimlerinde 18 yaşına girmesine 3 gün kaldığı için oy kullanamayan Ayşegül Gezer ikinci turda oy kullandı. Gezer, ilçede oy kullanacağı okula gelerek ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşadı.

Gezer, ilk turda 3 gün ile oy kullanmayı kaçırdığı için üzüldüğünü ancak ikici turda oy kullandığı için mutlu olduğunu söyledi.

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