14 mayıs sonucunu bilmişti! Hakan Bayrakçı'dan yine tam isabet

14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ise seçmen sayısı 64 milyon 145 bin 504'e ulaşmıştı.

14 Mayıs'taTürkiye ve yurt dışındaki seçmenler yoğun bir katılım gösterdi. Yurt içi katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşti. 60 milyona yakın seçmen oy kullandı.

14 Mayıs seçimlerinde bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı.Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'da sandık başına gitti.

"Adama müneccim derler"

CNN Türk programında 28 Mayıs seçimleri sonuçları yorumlanırken ilginç anlar yaşandı.

Gazeteci Ahmet Hakan "Bana gelen bir bilgi var. 84,87 katılım oranı. Sen de aynısını demiştin" demesi üzerine Hakan Bayrakçı "O kadar isabetli tutturamam. Katılım oranı 84,8 demiştim. Adama müneccim derler." dedi.

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