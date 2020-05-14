İSTANBUL (AA) - İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu ile yönetim kurulu üyeleri, 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, katılımcıların maske taktıkları ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettikleri görüldü.

Törende konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu, Türkiye'de bilimsel eczacılık eğitimine başlanmasının 181. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 14 Mayıs'ı bayram havasında karşılayamadıklarını belirten Sarıalioğlu, şöyle konuştu:

"Bizler, eczacılık fakültelerinden mezun olup mesleğimize adım atarken hayatımızı insanlık hizmetine adayacağımıza yemin ettik. Her zaman olduğu gibi içinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte de eczacılık yeminimizin gereğini yerine getiriyor, halk sağlığını korumak adına koronavirüse karşı en ön safta mücadele yürütüyoruz. Sağlık çalışanı ve emekçisi olarak, bu zorlu günlerde topluma umut ışığı oluyoruz."

Koronavirüse karşı canla başla savaşan tüm meslektaşlarına özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Sarıalioğlu, koronavirüs ile mücadelelerinde 5 meslektaşlarını ve 1 eczane teknisyenini kaybettiklerini söyledi.

Sarıalioğlu, İstanbul Eczacı Odası olarak 64 yıldır mesleki mücadelelerini sürdürdüklerini aktararak, "Biz eczacılar, bilimin, aydınlığın her zaman savunucusu olduk. Cumhuriyet sevdalısı eczacılar olarak, şartlar ne olursa olsun cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmaktan hiçbir zaman vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bizler cumhuriyetle var olduk. Cumhuriyeti bizlere miras bırakan, bizlere onurlu bir yaşam, bağımsız bir ülke armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarına minnet duyuyor, saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Törene, İstanbul Eczacı Odası yönetim kurulu üyeleri ile eczacılar katıldı.