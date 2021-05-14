14 Mayıs Cuma namazı serbest mi? Bugün cuma namazı kılınacak mı?

Tam kapanmada birçok detay merak ediliyor. Bunlar arasında, bayramda camiler açık mı ve cuma namazı kılınacak mı konuları da bulunuyor. Cuma namazı saat kaçta sorusuna alacağı cevaba göre camilere doğru harekete geçecek olan pek çok Müslüman, İçişleri Bakanlığı tarafından serbest olduğu açıklanan Cuma namazı için abdest alıp hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, bugün 14 Mayıs cuma günü camilerde cuma namazı kılınacak mı?

14 Mayıs Cuma namazı serbest mi?

17 günlük kısıtlama sürecinde kişilerin akıllarındaki sorularından biri de cuma namazı oldu. Geçtiğimiz cuma günleri cuma namazları cemaat ile birlikte camilerde idrak edildi. 14 Mayıs Cuma günü de tıpkı bayram namazında olduğu gibi vatandaşlar cuma namazını kılabilecekler. Bayramda camiler açık olacak.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek sadece Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınacağını duyurdu.

Cuma namazı ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı tam kapanma sürecinde camilerde Cuma namazı kılınabilecek.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı olarak yayınlanan 'İyilik Vakti' programının konuğu oldu. Başkan Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah"