14 gün sonra acı haber geldi!
Niğde'de kavga sırasında yediği yumruk darbesiyle başını kaldırıma çarpan ve hastanede tedavi altına alınan 22 yaşındaki Ramazan Yalçın (22), 14 gün sonra hayatını kaybetti.
Olay, 17 Kasım'da meydana geldi. Oto yıkama işi yapan M.Y. ile Ramazan Yalçın arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. M.Y.'nin yumruk attığı Yalçın yere düşerek başını kaldırıma çarptı. Beyin kanaması geçiren Yalçın, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda alındı. Ancak Ramazan Yalçın, bugün yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Olaydan sonra gözaltına alınan M.Y.'nin ise tutuklandığı bildirildi.
Gündem
Her dönem milletin mukaddes değerleriyle kavgalı bir parti! CHP’nin tek derdi laiklik-eşcinsellik