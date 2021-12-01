14 aylık evliliğe 5 yıldır nafaka ödüyor

Resul Ekrem Şahan Ankara

Kamuoyunda ‘Süresiz Nafaka Mağdurları’ olarak bilinen binlerce kişi Meclis’ten gelecek müjdeli haberi dört gözle beklemeye devam ediyor. 33 yıldır süren bu uygulama her geçen gün yeni mağduriyetler üretmeye devam ediyor.

Süresiz nafaka mağdurlarından Selim K. başından geçenleri şöyle anlattı: “17 Ağustos 2015’te evlendik. 14 ay evli kaldı. 2016 yılının sonunda eşim boşanma davası açtı. Gerekçe olarak herkesin diline doladığı ‘şiddet’i gösterdi. Alakası bile yok. Ama kadın öyle dedi mi zaten iş bitti. 5 senedir de eşimle boşanmaya çalışıyoruz. Boşanma davamız da en son Yargıtay’a gitti. Birinci istinaf mahkemesi beni haklı buldu. Tekrar davayı aile mahkemesine gönderdi ve bozdu. İkinci kez istinaf mahkemesine gönderdiler. Oradan da dava her ne hikmetse benim aleyhime geldi. Boşanma davası açıldığı günden beri de tedbir nafakası ödüyorum. Geriye dönük her kuruşu da benden aldılar. Bir ara tedbir nafakası 400 TL’ye düştü. Sonra tekrar 500 TL’ye çıktı.”

Husumete sebeb oluyor

Yetkililere çağrıda bulunan Selim K, “Nafaka ödeme konusunda dinimize bakılması gerekiyor. Dolayısıyla da biz mağdurlar merhamet ve vicdan diyoruz. Süresiz nafaka adil değildir. Süreli bir şekilde kısıtlandırılmasını istiyoruz. Nafakalar özellikle süresiz olduğu için iki aile arasında husumet oluşuyor. Bu sefer de istenmeyen şiddet vakaları oluyor. Şiddetin baş kaynağı da uzun süren nafaka ve boşanma davalarıdır. Buna karşı da önlem alarak nafakanın süreli ve boşanma davalarının da uzun olmaması gerekiyor” dedi.