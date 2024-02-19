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Gündem 136 günün bilançosu! 29 bin 92 şehit
Gündem

136 günün bilançosu! 29 bin 92 şehit

Yeniakit Publisher
2024-02-19 15:39:00 - 2024-02-19 15:40:32
136 günün bilançosu! 29 bin 92 şehit

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim’den bu yana aralıksız süren saldırılarında 29 bin 92 sivil şehit oldu.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 136 gündür aralıksız devam ediyor.

Bölgenin dört bir yanını kuşatan İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli hayatını kaybederken, yerinden edilen milyonlarca kişi barınacak yeri olmadan ve açlık sınırında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Bölgedeki insani kriz üst seviyelerde seyrederken İsrail ordusu ise tepkilere aldırış etmeden bölgedeki sivilleri katlediyor.

29 bin 92 şehit, 69 bin 28 yaralı!

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 92’ye, yaralananların sayısının 69 bin 28’e yükseldiği belirtildi.
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Son 24 saate ilişkin rakamların yer aldığı açıklamada ise, 107 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 145 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

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