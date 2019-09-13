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13.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

13 Eylül 2019 Cuma 06:36
13.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَٓا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

" Ey iman edenler!

  Mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın.

  Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır."

(Münafikun Suresi, âyet:9)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Kim bir hayır işlerse ona sevabının on katı verilir veya arttırırım da.

 Kim bir günah işlerse bunun cezası, misli   kadardır veya affederim.

 Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım. Kim bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir kulaç   yaklaşırım.

 Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim.

 Kim bana hiçbir şeyi şirk koşmaksızın arz dolusu hata ile kavuşursa, ben de onu bir o kadar mağfiretle   karşılarım." 

(Müslim, Zikr 22, (2687)
 
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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 06:36
  1. 13.09.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Münafikun 9
  3. mallar ve evlatlar
  4. zikir
  5. hüsran
  6. hayır işlemek
  7. şirk
  8. mağfiret

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