13.09.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...13 Eylül 2019 Cuma 06:36
VAHYİN DİLİNDEN
يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَٓا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
" Ey iman edenler!
Mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın.
Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır."
(Münafikun Suresi, âyet:9) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Kim bir hayır işlerse ona sevabının on katı verilir veya arttırırım da.
Kim bir günah işlerse bunun cezası, misli kadardır veya affederim.
Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım. Kim bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım.
Kim bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim.
Kim bana hiçbir şeyi şirk koşmaksızın arz dolusu hata ile kavuşursa, ben de onu bir o kadar mağfiretle karşılarım."
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