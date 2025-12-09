  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yerel 13 yaşındaki kardeşini katletti!
Yerel

13 yaşındaki kardeşini katletti!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
13 yaşındaki kardeşini katletti!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kardeşler arasında çıkan arazi tartışmasında, kardeşlerden biri 13 yaşında olan diğerini silahla vurarak katletti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal Ağveren Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağabeyi A.B. tarafından silahla vurulan 13 yaşındaki M.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın ardından kaçan A.B.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken soruşturma ise sürüyor.

Alacak kavgası kanlı bitti! Silahlar Yahşihan’da konuştu!
Alacak kavgası kanlı bitti! Silahlar Yahşihan’da konuştu!

Yerel

Alacak kavgası kanlı bitti! Silahlar Yahşihan’da konuştu!

'İşgal Sona Ermeden Silah Bırakmayız!'
'İşgal Sona Ermeden Silah Bırakmayız!'

Dünya

'İşgal Sona Ermeden Silah Bırakmayız!'

Silahlı, bıçaklı ve kavgalı eğlence mekanı!
Silahlı, bıçaklı ve kavgalı eğlence mekanı!

Gündem

Silahlı, bıçaklı ve kavgalı eğlence mekanı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23