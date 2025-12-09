13 yaşındaki kardeşini katletti!

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal Ağveren Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağabeyi A.B. tarafından silahla vurulan 13 yaşındaki M.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan A.B.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken soruşturma ise sürüyor.