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13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi Turnuvası finali

- İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor'u 4-0 yenen Samsun Gençlik ve Spor şampiyon oldu

14 Haziran 2019 Cuma 19:44
13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi Turnuvası finali


İSTANBUL (AA) - 13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi Turnuvası'nda Samsun Gençlik ve Spor, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre alt yaş gruplarında yetenekli futbolcuların tespit edilerek "Futbol Altyapı Gelişim Projesine" alınması ve bu proje kapsamında yetiştirilerek Türk futboluna kazandırılması amacıyla; Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliği ile düzenlenen turnuvanın final müsabakaları TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Final maçında İzmir Gençlik Merkezleri Gençlik ve Spor'u 4-0 yenen Samsun Gençlik ve Spor şampiyon oldu.

Üçüncülük maçında Adana Gençlik ve Spor ise Sakarya Gençlik Merkezi Gençlik ve Spor'u 1-0 yenerek üçüncülüğe ulaştı.

Final maçı sonrası düzenlenen törende kupa ve madalyaları TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez verdi.


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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 19:44
  1. 13 Yaş Altı Futbol Altyapı Gelişim Projesi Turnuvası
  2. Ali Düşmez
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG
  5. TFF

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