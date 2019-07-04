



İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından organize edilen 13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri, yarın İstanbul'da başlayacak.



TBF'den yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek seminerin 7 Temmuz Pazar günü sona ereceği belirtildi.



Açıklamada, ülke genelinde basketbolun sağlıklı bir şekilde yayılması ve gelişmesinde etkin rol oynayan antrenör, yönetici ve kondisyonerler başta olmak üzere tüm paydaşların daha donanımlı hale gelmesi amacıyla yola çıkan TBF'nin bu yıl da antrenörlere destek vererek önemli adımlar attığı kaydedildi.



13. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nde A Milli Erkek Milli Takımı ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Duska Ivanovic, Anadolu Efes Yardımcı Antrenörü Yakup Sekizkök, eski basketbolcu Duska Savanovic, NBA kondisyoneri Francesco Cuzzolin ve spor psikoloğu Arda Coşkun'un konuşmacı olarak yer alacağı belirtildi.







