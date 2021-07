13 sağlık emekçisine şiddet

Yeni Akit Ankara

Sağlık-Sen Haziran Ayı Sağlıkta Şiddet Raporunu açıkladı. Raporda "Haziran ayı boyunca, Türkiye’nin aşılama hedefine giden yolda büyük özveriyle çalışan sağlık emekçilerine yönelik 13 şiddet vakası yaşandı. 17 saldırganın yer aldığı bu vakalar dolayısıyla 15 sağlık çalışanı mağdur oldu" denildi.

Raporda, "Bir önceki aya göre kısmi bir azalış görülse de yılın ilk 6 ayındaki vaka sayısının 88’e ulaşmış olması, durumun vahametini gözler önüne sermektedir. Haziran ayında yaşanan şiddet olaylarını da dahil ettiğimizde, geride kalan 6 ay boyunca, toplamda 140 sağlık çalışanı, 173 saldırganın şiddetine maruz kalmıştır. Yapılması gereken, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik 'acil eylem planı'dır. Geçen her gün, yaşanan her şiddet olayı, sağlık çalışanlarının tamamını yaralamakta, meslekten soğutmaktadır. En nihayetinde bu durum, sağlık sisteminin hasar görmesine neden olmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık öncü rol üstlenmeli

Sağlık-Sen’in Haziran Ayı Sağlıkta Şiddet Raporunu değerlendiren Genel Başkan Semih Durmuş, şu ifadelere yer verdi: “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, maalesef artık bir rutine dönüştü. Yaralanmayla sonuçlanmadığında haberlere bile konu olmuyor. Bu çok vahim bir durum. Her ay yayınladığımız şiddet raporlarıyla bu tablonun vahametini ortaya koyuyoruz. Buna rağmen sahada çok da bir şey değişmiyor. En çok da faillerin uyguladıkları şiddetin yanlarına kar kalması sağlık çalışanlarını yaralıyor. Haziran ayında bunun en çarpıcı örneği Çankırı Kurşunlu’da yaşandı. Kurşunlu Devlet Hastanesi’ne aşı olmak için giden bir vatandaş, iki sağlık çalışanının “ikinci aşı için daha süreniz var” uyarısı üzerine arabasının bagajından çıkardığı baltayla uyarıda bulunan görevlilere saldırdı. Bu vandallığı yaparken hakaret ve küfrü de eksik etmedi. Tüm bunlar yaşanmasına rağmen saldırgan ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Bu durumu kabul etmek mümkün değildir. Sağlık Bakanlığı’ndan adli ve kolluk birimlerine, eğitim kurumlarından medya organlarına topyekün her kurumun her şahsın dahil olduğu acil eylem planı ile bu toplumsal illetle mücadele etmekten başka çıkar yol bulunmuyor. Bu noktada Bakanlığı öncü rol üstlenmeye davet ediyoruz.”