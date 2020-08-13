13 Ağustos altın fiyatları | Bugün altın ne kadar?
13 Ağustos'ta altın fiyatları yine yükseldi. Dün 436 liradan işlem gören gram altın bugün 455 liradan işlem görüyor. Peki ama çeyrek, tam, yarım, reşat ve cumhuriyet altın fiyatındaki son durum ne? Altın ne kadar oldu? Kapalı çarşıda altın fiyatları düştü mü? Merak edilen detaylar ve güncel canlı altın fiyatları listesi...
GRAM ALTIN
- 454,76
- 454,89
22 AYAR BİLEZİK
- 415,00
- 420,00
CUMHURİYET ALTINI
- 415,00
- 420,00
YARIM ALTIN
- 1.471,10
- 1.513,50
ÇEYREK ALTIN
- 737,50
- 756,40
REŞAT ALTIN
- 2.973,27
- 3.035,55
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 410,72
- 426,60
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 254,15
- 294,99
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