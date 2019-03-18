1299 Bilecik Kulübü şampiyon oldu Bilecik U-17 Gençler Ligi şampiyonu, final maçında rakibini penaltılarla yenen 1299 Bilecik Kulübü oldu.

Bilecik U-17 Gençler Ligi şampiyonu, final maçında rakibini penaltılarla yenen 1299 Bilecik Kulübü oldu.

BilecikU-17 Gençler Ligi A Grubunu lider bitiren 1308 Osmaneli Belediyespor ikinci bitiren 1299 Bilecik Kulübü ile B Grubunu lider bitiren Vitraspor ile ikinci bitiren Bozüyük İdman Yurduspor yarı müsabakalarında karşı karşıya geldi. Müsabakaları kazanan 1299 Bilecik Kulübü ileBozüyük İdman Yurdu final müsabakasında karşı karşıya geldi. Bilecik Sentetik Sahada normal süresi 1-1 biter müsabakayı penaltılardan 1299 Bilecik Kulübü 5-4 kazanarak, 2018-2019 futbol sezonu Bilecik U-17 Gençler Ligi şampiyonu oldu. Maç sonunda takımın şampiyonluk kupasını Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi Engin Toku’nun elinden aldı.

Öte yandan 1299 Bilecik Kulübü Bilecik’i şehir dışında oynanacak grup müsabakalarında temsil edecek.

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