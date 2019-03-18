0553 313 94 23

1299 Bilecik Kulübü şampiyon oldu

Bilecik U-17 Gençler Ligi şampiyonu, final maçında rakibini penaltılarla yenen 1299 Bilecik Kulübü oldu.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:13
1299 Bilecik Kulübü şampiyon oldu

Bilecik U-17 Gençler Ligi şampiyonu, final maçında rakibini penaltılarla yenen 1299 Bilecik Kulübü oldu.


BilecikU-17 Gençler Ligi A Grubunu lider bitiren 1308 Osmaneli Belediyespor ikinci bitiren 1299 Bilecik Kulübü ile B Grubunu lider bitiren Vitraspor ile ikinci bitiren Bozüyük İdman Yurduspor yarı müsabakalarında karşı karşıya geldi. Müsabakaları kazanan 1299 Bilecik Kulübü ileBozüyük İdman Yurdu final müsabakasında karşı karşıya geldi. Bilecik Sentetik Sahada normal süresi 1-1 biter müsabakayı penaltılardan 1299 Bilecik Kulübü 5-4 kazanarak, 2018-2019 futbol sezonu Bilecik U-17 Gençler Ligi şampiyonu oldu. Maç sonunda takımın şampiyonluk kupasını Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi Engin Toku’nun elinden aldı.


Öte yandan 1299 Bilecik Kulübü Bilecik’i şehir dışında oynanacak grup müsabakalarında temsil edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü
    1. Yüksekova’da 18 Mart Şehitleri Anma..
    2. Çanakkale Zaferinin 104’üncü yılı..
    3. Şırnak-Hakkari karayoluna çığ düştü
    4. Başkan Dağtekin: “Adıyaman’dan büyük..
    5. Milletvekili Fendoğlu’dan şehit..
    6. Van oy kullanma saatleri 2019 Van..
    7. İbrahim Kalın Çanakkale şehitleri için..
    8. Şehit amcasının kabri başında İstiklal..
    9. Bakan Kurum'dan Kars'a Millet Bahçesi..
    10. İmanla cepheye koştular, geri dönmediler
    11. Gazinocuyu öldüren sanığa müebbet hapis
    12. Good Net Voleybol Sürdürülebilirlik..
    13. Badmintonda Türkiye Şampiyonası heyecanı
    14. Ayazmana Mesireliği parkı baştan aşağı..
    15. Barcelona'da Luis Suarez 2 hafta yok
    16. "Çanakkale ruhu"nu Konak Meydanı'nda..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Troya..
    18. Çanakkale Zaferi, Beşiktaş Müzesi'nde
    19. İran ile doğu sınırda PKK'ya yönelik..
    20. OPEC'in nisandaki toplantısı iptal..
    21. Öykü'ye donör olduktan sonra lösemiden..
    22. Çanakkale Zaferi kutlandı, şehitler..
    23. Yıldırım, otogar giriş-çıkışında ücret..
    24. Bakan Akar: Güvenli bir bölge şart
    25. 7 ilde FETÖ operasyonu! 4 tutuklama
    26. Yazıcı: "İnternet medyası hukuksal bir..
    27. Türk üniversitesi akademik başarıda..
    28. Meme kanserinden korunmak için altın..
    29. ANALİG yüzme Türkiye Grup Birinciliği..
    30. Konya’da Şehitler Günü ve Çanakkale..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!