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Ekonomi 125 uzman yardımcısı alınacak
Ekonomi

125 uzman yardımcısı alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 125 adet kadroya atama yapılmak üzere, ilanla duyurulan öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 14:19:00 -
125 uzman yardımcısı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar  başvurularını  16/12/2021-30/12/2021  tarihleri  arasında  e-Devlet  üzerinden Aile  ve  Sosyal  Hizmetler  Bakanlığı  -  Kariyer  Kapısı  Kamu  İşe  Alım  ve  Kariyer  Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir bölüm için başvuru yapabilecektir

İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa da iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur

Başvuru  şekli,  başvuruların  değerlendirilmesi,  istenen  belgeler,  sonuçların  duyurulması, sınavın şekli, konusu, tarihi, yeri ve sonuçlarının ilanı ile diğer hususlar Bakanlığımızın internet adresinde (www.aile.gov.tr , https://aile.gov.tr/pdbs) ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformunda yayınlanacak.

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