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123 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 223 köy yolundan 123'ünün ulaşıma açıldığı öğrenildi.

17 Ocak 2019 Perşembe 23:06
123 köy yolu ulaşıma açıldı

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince açıklanan bilgiye göre kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası hızla başlatılan karla mücadele çalışmaları sonrası toplamda kapanan 223 köy yolunun, 935 km'lik kısmı ve 123 köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Karabük merkeze bağlı 7, Safranbolu'da 14, Eskipazar'da 16, Yenice'de 12, Eflani'de 31 ve Ovacık'ta 20 olmak üzere toplamda kapalı bulunan 100 köy yolunu açma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 23:06
  1. Karabük
  2. köy yolları

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