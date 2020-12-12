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İSLAM 12.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-12-12 08:17:00 -
12.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَٓاءُ بَعْضٍۜ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَب۪يرٌۜ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"İnkâr edenler de birbirlerinin yakın ve yardımcılarıdır. İlişkilerinizi böyle kurmazsanız yeryüzünde bir fitne ve   büyük bir bozulma olur."

 (Enfâl Suresi - 73)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 TEFSİRİ:

Medine dönemi sosyal yapısında görüldüğü şekliyle velâyet ilişkisinin dine bağlı olarak yürümesi müslüman olmayan topluluklar için de geçerlidir; yani onlar da kendi dinlerine mensup olanlara öncelik verirler, birbirlerini korurlar, aralarında yardımlaşırlar. İnsan tabiatına ve sosyal realiteye uygun bulunan bu kural değiştirilir de, dini farklı olan kimselerle velâyet ilişkisi kurulursa, âyette bundan iki kötü sonuç doğacağı bildirilmektedir: Fitne ve fesat. Fitne birey ve toplumun dinî ve ahlâkî hayatının bozulması, kirlenmesi, değişmesi tehlikesidir. Fesat ise din birliğine dayalı dayanışma düzeninin değişmesi, dinleri farklı kimselerle –onlara, yukarıda açıklanan çerçevede velâyet yetkisi vererek– yardımlaşan grupların ortaya çıkması sonucu sosyal düzenin bozulması, asayişin sarsılması, hatta iç karışıklıkların çıkmasıdır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 712-713

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Konuşup da halkı güldürmek için yalan söyleyen kimseye ya­zıklar olsun! Onun vay haline, onun vay haline!"

(Ebu Davud, Edeb, 86)

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