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12.09.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

12 Eylül 2019 Perşembe 06:12
12.09.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَٓا اَخَّرْتَـن۪ٓي اِلٰٓى اَجَلٍ قَر۪يبٍۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِنَ الصَّالِح۪ينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

" Her birinize ölüm gelip, "Rabbim! Ne olur bana azıcık daha süre tanısan da gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam!" diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın."

(Münafikun Suresi, âyet:10)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır.

 Âciz kişi de, nefsini duygularına tâbi kılan ve Allah’tan dileklerde bulunup duran (bunu yeterli gören) dir”

 (Tirmizî, Kıyâmet 25. Ayrıca bk. İbni Mace, Zühd 31)

 

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 06:12
  1. 12.09.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Münafikun 10
  3. ölüm gelince
  4. nefsine hakim
  5. ölüm sonrası

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