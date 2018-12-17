0553 313 94 23

12 yaşındaki çocuğun beyninden, 1,2 kilogram kist alındı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde beyninde 1.2 kilo ağırlığında kist tespit edilen 12 yaşındaki çocuk, Şırnak Devlet hastanesi'nde geçirdiği başarılı bir ameliyatla kistten kurtuldu.

17 Aralık 2018 Pazartesi 17:19
12 yaşındaki çocuğun beyninden, 1,2 kilogram kist alındı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 12 yaşındaki Ali Abi'nin beyninde bulunan 1,2 kilogram ağırlığındaki kist başarıyla gerçekleştirilen cerrahi müdahale sonucu alındı.

Beytüşşebap'tan 6 ay önce sol kol ve bacağında güçsüzlük şikayeti ile Şırnak Devlet Hastanesine gelen Hadi ve Türkan Abi çiftinin 12 yaşındaki oğlu Ali Abi'nin beyninde, Beyin Cerrahı Bölümünde yapılan tetkiklerde kist bulunduğu tespit edildi.

Op. Dr. Burak Olmaz'ın gerçekleştirdiği başarılı operasyonla beyninin sol ön bölgesinde bulunan 1,2 kilogram ağırlığındaki kist alınan Abi, 6 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Olmaz, yaptığı açıklamada, hastanın kollarında ve bacaklarında güçsüzlük şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirterek, "Yaptığımız tetkiklerde beyninin dörtte ikisini kaplamış bir kistle karşılaştık." dedi.

Hastaya acil müdahale edilmesi gerektiğini ve cerrahi müdahalenin risklerini aile ile paylaştıklarını anlatan Olmaz, "Kisti yaptığımız cerrahi operasyonla aldık. Ameliyattan sonra 1,5-2 hafta müşahede sürecimiz oldu. Ondan sonra düzenli takiplerini yaptık. Ameliyattan sonra her iki kolunu ve bacağını kullanmaya başladı, görmesi ve konuşması düzeldi, oyun oynamaya başladı." diye konuştu.

Olmaz, hastanın gecikmiş bir vaka olduğunu, daha çok 3'üncü basamak hastanelerde yapılması gereken operasyonu aciliyeti sebebiyle hastanelerinde gerçekleştirdiklerini belirterek, Abi'nin sağlığına kavuştuğunu, arkadaşlarıyla gönlünce oyun oynayabildiğini kaydetti.

"Çok şükür oğlum sağlığına kavuştu"

Baba Hadi Abi, Ali'nin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Anne Türkan Abi de oğlunun hastalığından dolayı çok sıkıntı çektiğini anlatarak, rahatsızlığının ilerlemesi ile yemek yiyemediğini, ayakta bile duramaz hale geldiğini aktardı. Abi, "Çok şükür oğlum sağlığına kavuştu. Şimdi kendisi yemeğini yiyebiliyor, arkadaşlarıyla koşup, oynayabiliyor." dedi.

Ali Abi ise sağlığına kavuşmasına katkı sunan doktorlara ve sağlık personeline teşekkür etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 17:19
  1. Şırnak
  2. Beytüşşebap
  3. Ali Abi
  4. beyin ameliyatı
  5. beyninden 1.22 kilo kist alındı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tren kazası soruşturmasında 3 tutuklama
    1. Tren kazası soruşturmasında 3 tutuklama
    2. Fransa'da polis sendikasından..
    3. Başkan Erdoğan 2 yemeğinde
    4. Erkekler nazlı oluyor
    5. Yaralı ağabeyini bırakıp, vuranla kaçtı
    6. Başına aldığı darbe, gözünde yıldız..
    7. Tarihi hamamdaki soba faciasında..
    8. Kadınlarda kasık ağrısı
    9. Öğrencinin "battaniyeden çantayla"..
    10. Karısını silahla vuran kişi, intihar..
    11. Otomobil hırsızlarına yönelik operasyon
    12. Emeklilere iki zam birden!
    13. Nasırdan kurtulmak için...
    14. Sebze çorbası iç kanserden kurtul
    15. Buzlu yolda kayan TIR, park halindeki..
    16. Düzensiz göçle mücadelede AB-Mısır iş..
    17. Ankara'daki kazaya ilişkin 3 TCDD..
    18. Bir zamanlar kapı tokmakları...
    19. Kahramanmaraş'ta kaçak sigara..
    20. Takip edilen PKK'lılar ateş açtı! 2..
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    60 yıllık sır deşifre oldu! Otobüs durağı gizli askeri üssü ortaya çıkardı
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    Meclis'ten Deniz Baykal'a kötü haber
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Türk askerine alçak sözler
    Türk askerine alçak sözler

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!