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Gündem 12 yaşında arkadaşını öldürmüştü! E.D. tutuklanarak ıslahevine gönderildi
Gündem

12 yaşında arkadaşını öldürmüştü! E.D. tutuklanarak ıslahevine gönderildi

Mersin'de, sınıf arkadaşını öldüren 12 yaşındaki E.D.'nin tutuklanarak ıslah evine gönderilmesine karar verildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 23:11:00 - 2022-12-02 00:03:25
12 yaşında arkadaşını öldürmüştü! E.D. tutuklanarak ıslahevine gönderildi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, sınıf arkadaşını okulun tuvaletinde bıçaklayarak öldüren 12 yaşındaki öğrenci tutuklanıp ıslahevine gönderildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Toroslar ilçesindeki ortaokulda öğrenci F.Y'nin tuvalette bıçaklanarak öldürmesiyle ilgili dün polis ekiplerince emniyete götürülen sınıf arkadaşı E.D'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.D'nin tutuklanıp ıslahevine gönderilmesi kararlaştırıldı.

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