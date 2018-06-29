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Irak 12 DAEŞ'li teröristi idam etti

Irak'ta askerleri kaçırıp öldürdüğü belirtilen 12 DAEŞ'lı teröristler için verilen idam kararı bu sabah uygulandı.

29 Haziran 2018 Cuma 11:07
Irak 12 DAEŞ'li teröristi idam etti

Terör örgütü DAEŞ'i topraklarının büyük bölümünden temizleyen Irak, bu sabah 12 kişiyi idam etti.

Başbakan Hayder el İbadi, terörizmden mahkum olan 12 suçlunun hemen idam edilmesi için emir verdi.

Bu sabah infaz edilen suçlular, sekiz askerin kaçırılıp öldürülmesinden sorumluydu.

Katil sürüsü DAEŞ, Haziran 2014'te Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'da hilafet ilan etti ve ülkenin büyük çoğunluğunu ele geçirdi.

Uluslararası koalisyonun da desteğiyle teröristler Temmuz 2017'de 10 ay süren büyük operasyonun ardından Musul'dan çıkarıldı.

Teröristler halihazırda Suriye sınırına yakın çöl bölgesinde bazı yerleri kontrolünde tutuyor. Söz konusu bölgede kimse yaşamıyor.

Irak, geçen hafta Suriye topraklarında gerçekleştirdiği hava saldırısında DAEŞ yöneticilerini toplantı yaparken vurmuş, aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 45 teröristin öldüğünü duyurmuştu.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 11:07
  1. Terör örgütü DAEŞ
  2. idam
  3. Irak

YORUM YAZ

  • Zehra Zehra 8 sa önce
    yani basimizdaki ABDisgali altindaki Irak da idam ediliyor caniler, biz ne yapiyoruz? Besliyoruz, Birde Dagda esir aliniyor getiriliyor Adalete teslim ediliyor Yahu vurun gitsin Elinizi tutanmi var?
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