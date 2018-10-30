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12 milyon emekliyi ilgilendiriyor! İşte o yedi yasa

SGK Komisyonu Başkanı SGK Müşaviri Ali Duman, emekli olup çalışamaya devam eden 12 milyon kişi için yedi yasa tekliflerinin olduğunu açıkladı.

30 Ekim 2018 Salı 14:24
12 milyon emekliyi ilgilendiriyor! İşte o yedi yasa

SGK Komisyonu Başkanı SGK Müşaviri Ali Duman, emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmek zorunda kalan 12 milyon emekliyi ilgilendiren yedi yasa teklifinin olduğunu belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yedi yasa teklifi şöyle;

Emeklilerde Aylık Bağlama Oranlarını (ABO) düşüren eski kanun maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun Teklifi; bu Kanun Teklifiyle, 1999 ve 2008 yıllarında yürürlüğe giren kanunlar yüzünden, bilhassa Asgari Ücret düzeyinde çalışanların günümüz itibariyle emekliye ayrıldıklarında 1999 yılı öncesine kıyasla, aylıklarında yüzde 40’a yakın bir kayıp oluşmasının önlenmesi ve fazladan çalışmalar sebebiyle emekli maaşlarının yükselmesi gerektiği halde düşmesine yol açan yasa maddelerinin kaldırılması isteniyor.

Emeklilerde belirlenen en düşük aylığın 2019 ile 2022 yılları arasında yeni düzenlemeyle yükseltilerek refah payının artması; bu Kanun Teklifiyle de günümüz koşullarında halen 850 lira gibi düşük ve yetersiz bir aylıkla geçinmeye çalışan emeklilerimizin en düşük aylık tutarlarının; 2019 yılı için bin 200 Lira, 2020 yılı için bin 400 lira, 2021 yılı için bin 600 Lira olmak üzere 2022 yılı ve sonrasında ise en az asgari ücret tutarında belirlenmesi isteniyor.

'Yakacak yardımı'

Emeklilere ve 2022 Sayılı Yasa kapsamında 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz olan vatandaşlarımıza yakacak yardımı yapılması; bu teklife göre, her takvim yılı için Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında yani her yıl için 6 ay boyunca sert ve çetin olan kış mevsimi hava koşulları sebebiyle yakacak yardım ödeneği isteniyor.

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin tüm emeklileri kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi; bu teklif kabul edilirse, 7143 Sayılı Kanun ile ilk kez 2018 yılında her dini bayram için verilen ikramiyenin sadece SGK’dan aylık alanların değil, 506 Sayılı Kanunun 20. Maddesi kapsamında olan bankalar, sigorta şirketleri gibi özel sandıklar üzerinden emekli olanların da emekli ikramiyesi haklarından eşit şekilde faydalanması isteniyor.

Hukuk dışı olması sebebiyle el konulan kazanç ve değerlerden elde edilen gelirin eşit şekilde her emekliye dağıtılması. Teklife göre, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan Rüşvet gibi suç niteliğinde olan gayri yasal gelir ve değerlere el konulmasıyla Devlet bütçesine katkı sağlayan kazanımların üç ayda bir olmak üzere emeklilere eşit şekilde pay edilmesi isteniyor.

'Elektrik, su, doğalgaz gibi enerji faturalarında yüzde 40 indirim desteği'

Emeklilerin kullandığı su ve enerji gibi zorunlu tüketim giderlerinde indirim sağlanması; sosyal yönü en ağırlıklı olan bu Kanun Teklifiyle ise, emekli maaşıyla geçinmeye çalışan milyonlarca emeklimizin en önemli gideri olan elektrik, su, doğalgaz gibi enerji faturalarında yüzde 40 indirim desteği sağlanması isteniyor.

Emekli maaşına yapılan tüm hacizlerde emeklinin rızasının alınması; teklife göre, günümüz sosyal güvenlik mevzuatına bakıldığında; nafaka ve prim borçları sebebiyle emekli maaşlarına haciz işlemi re’sen yapılabilmektedir. Emekli maaşıyla geçinmek zorunda kalan vatandaşlarımızın haciz yapılmadan önce rızasının alınması isteniyor.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 14:24
  1. emeklilik
  2. SGK

YORUM YAZ

  • melih53melih5334 dk önce
    öncelikle intibak **sonra yakacak yardımı..özellikle kışın kasım -mart dönemi..bayram ikramiyeleri isteyen bankalar emeklileri o emekli maaşlarını sgk li seviyesine getirmesi şartıyla olabilir..**kalan fark sandıklare tarafından sgk ya yatırılmalı.**ayrıca enflasyon zammı zaten komedi .gerçek enflasyon değil.düşük tutulduğunu herkes biliyor..bari % 1 gibi refah payı..ayrıca kdv iadesi yerine konan ödeme % 4 gibi komik kaldı kdv % 8- 18 arası en düşüğü verilse bari..muhalefet ne yazıkki böylesine hayati bir sorunlarda piyasada yoklar.gittiler eyt diye bir garabetin peşine takıldılar..komedi gibiler..
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