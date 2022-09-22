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Aktüel 12 küçükbaş hayvan telef oldu! Tarım ve Orman il Müdürü olay yerine gitti
Aktüel

12 küçükbaş hayvan telef oldu! Tarım ve Orman il Müdürü olay yerine gitti

Bayburt'ta, kurtların saldırdığı 12 küçükbaş hayvan telef oldu. Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, olay yerine giderek inceleme yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 18:07:00 -
12 küçükbaş hayvan telef oldu! Tarım ve Orman il Müdürü olay yerine gitti

Bayburt'ta, kurtların saldırdığı 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Akşar köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İkram Kantar'ın ağılına kurt girdi.

Kurtların saldırısı sonucu ağıldaki 12 küçükbaş hayvan telef oldu, 2'si yaralandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, olay yerine giderek inceleme yaptı.

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