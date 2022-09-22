12 küçükbaş hayvan telef oldu! Tarım ve Orman il Müdürü olay yerine gitti
Bayburt'ta, kurtların saldırdığı 12 küçükbaş hayvan telef oldu. Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, olay yerine giderek inceleme yaptı.
Bayburt'ta, kurtların saldırdığı 12 küçükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Akşar köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İkram Kantar'ın ağılına kurt girdi.
Kurtların saldırısı sonucu ağıldaki 12 küçükbaş hayvan telef oldu, 2'si yaralandı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, olay yerine giderek inceleme yaptı.