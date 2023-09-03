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Gündem 12 eşek ile 6 at kesen kasaba suç üstü! Adana Valiliği'nden açıklama geldi
Gündem

12 eşek ile 6 at kesen kasaba suç üstü! Adana Valiliği'nden açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-09-03 21:23:00 - 2023-09-03 22:46:41

Adana Valiliği, Yüreğir ilçesinde at ve eşek eti kesildiği ihbarı alınan kasaba yönelik baskının detaylarını açıkladı.

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir kasapta, 12 eşek ile 6 atın kesildiği tespit edildi.

Adana Valiliği'nden skandala ilişkin açıklama geldi.

Valiliğin açıklamasında, "Adana'nın Yüreğir ilçesinde tek tırnaklı hayvan kesildiğine dair gelen ihbar üzerine İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimiz ile zabıta ve emniyet güçleri tarafından bir adrese baskın yapılmıştır. Yapılan baskında, canlı ve kesilmiş halde tek tırnaklı hayvanların bulunduğu tespit edilmiştir." denildi.

'Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek'

"Canlı olarak ele geçirilen tek tırnaklı hayvanlar yediemin olarak belediyeye ait havyan barınağına teslim edilirken, kesilen hayvanlara ait et ve diğer parçalar ise imha edilmiştir." ifadesi kullanılan açıklama şöyle devam etti:

İlgili kişi hakkında adli işlem başlatılmak üzere 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 40. Maddesinin (a) bendi gereğince Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup, ayrıca söz konusu kişiye idari para cezası uygulanmıştır. Halk sağlığını tehlikeye atan kişi/kişiler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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