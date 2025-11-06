  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Eğitim 12 Ekim’de yapılmıştı! ÖSYM sonuçları açıkladı
Eğitim

12 Ekim’de yapılmıştı! ÖSYM sonuçları açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
12 Ekim’de yapılmıştı! ÖSYM sonuçları açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 12 Ekim'de uygulanan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) sonuçları açıklandı.

Merakla beklenen sınavların sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesindeki açıklamaya göre, 2025-DUS 2. Dönem ile 2025-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Temel Bilimler Testi temel soru kitapçığında yer alan 33 numaralı sorunun "C" şıkkı olarak girilmiş doğru cevabının, "D" şıkkı olarak düzeltilmesine karar verildi.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

ÖSYM'den o iddiaya jet hızında yalanlama
ÖSYM'den o iddiaya jet hızında yalanlama

Gündem

ÖSYM'den o iddiaya jet hızında yalanlama

MEB sınav sorularını yapay zeka mı hazırlayacak?
MEB sınav sorularını yapay zeka mı hazırlayacak?

Eğitim

MEB sınav sorularını yapay zeka mı hazırlayacak?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23