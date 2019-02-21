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12 Dev Adam’ın rakibi Slovenya

A Milli Erkek Basketbol Takım, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:57
12 Dev Adam’ın rakibi Slovenya

A Milli Erkek Basketbol Takım, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu’nda yarın grup sonuncusu Slovenya’yı ağırlayacak.


FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın saat 19.00’da Ankara Spor Salonu’nda Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Milliler ilk ve ikinci turda geride kalan 10 müsabakada 7 galibiyet elde ederken, 3 kez mağlup oldu. Ay-yıldızlılar 17 puanla ikinci sırada bulunuyor ve gruptan çıkmayı garantiledi. Slovenya ise 2 galibiyet, 8 mağlubiyet sonucunda aldığı 12 puanla son sırada yer alıyor.


İki takım arasında Slovenya’da oynanan mücadeleyi 12 Dev Adam 86-77’lik skorla kazanmıştı.


Milli Takım, grubun son maçında ise İspanya ile deplasmanda 25 Şubat Pazartesi akşamı TSİ 21.30’da karşılaşacak. FIBA Dünya Kupası 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek.



A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:


"Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Metecan Birsen, Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Kartal Özmızrak, Oğuz Savaş (Darüşşafaka Tekfen), Sinan Güler (Fenerbahçe Beko), Hüseyin Göksenin Köksal (Galatasaray Doğa Sigorta), Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Berk İbrahim Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz, Yiğit Arslan (TOFAŞ), Metin Türen (Türk Telekom)."

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:57
  1. doğa

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