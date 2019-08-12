12 Dev Adam’dan Senegal’e farklı tarife A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’ndahazırlık maçında karşılaştığı Senegal’i 94-59’luk skorla mağlup etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’ndahazırlık maçında karşılaştığı Senegal’i 94-59’luk skorla mağlup etti.

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası’na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda hazırlık maçında Senegal ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam parkeden 94-59’luk skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk yarısını 38-27 önde tamamlayan ay-yıldızlılarda Ersan İlyasova 16 sayıyla en skorer isim olurken, Furkan Korkmaz 13, Cedi Osman ise 11 sayı ile oynadı.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO’su Ömer Onan ve TBF yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Müsabaka öncesinde milli takımı bıraktığını açıklayan deneyimli basketbolcu Sinan Güler’e TBF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok tarafından Ay-yıldızlı forma takdim edildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul’da oynayacağı ikinci hazırlık maçında yarın saat 19.00’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda Ürdün ile karşı karşıya gelecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.