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Aktüel 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
Aktüel

12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

İlana göre, tercihler, 1-7 Aralık tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sitesinden yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-01 04:05:06 -
12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 7 bini hemşire olmak üzere 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/14 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Adaylar tercihlerini, 1-7 Aralık tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapacak.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

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