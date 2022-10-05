12 bin kilometre ötedeki ülke kararını ilan etti: Türkiye ile anlaşma yapacağız

Türkiye ve Paraguay yakın zamanda çeşitli anlaşmalar imzalamaya hazırlanıyor. Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Valdez, yakın zamanda Paraguay'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret yapılacağını belirterek 'Çok yakında ikili alanda yatırımın korunması ve çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin ticari anlaşma gibi imzalanacak farklı anlaşmalarımız var.' dedi.

Büyükelçi Valdez, AA muhabirine, Türkiye ve Paraguay'un siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini değerlendirdi.

İki ülke ilişkilerinin gelecek yıl 70. yıl dönümünü kutlayacaklarını belirten Valdez, ilişkilerin bu süre zarfında oldukça geliştiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paraguay'a tarihi bir ziyaret yaptığını, tüm alanlarda Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olduklarını vurguladı.

Valdez, "Birkaç ay içinde Paraguay'dan üst düzey bir ziyaret bekliyoruz. Duyurusu çok yakın zamanda yapılacak. Konu üzerinde çalışıyoruz. Sadece ticari alanda değil, imzalanması gereken birçok anlaşmamız var." diye konuştu.

"Sağlık konusunda Türkiye ile çok yakın iş birliğimiz var." diyen Valdez, salgın döneminde yardım istediklerinde, Türkiye'nin kendilerine yardım ettiğini ifade etti.

Valdez, kültür alanında da Türkiye ile iş birliklerinin olduğuna dikkati çekerek Türkiye'de, Paraguaylı öğrencilerin öğrenim gördüğünü söyledi.

Çok yakında anlaşmalar imzalayacağız

Türkiye'nin Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakereleri başlatma kararı almasına ilişkin Valdez, MERCOSUR'da yakın zamanda "dış müzakerelerin" başladığını belirterek Türkiye'nin isminin de yer aldığı bu görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Büyükelçi Valdez, "Paraguay olarak Türkiye'nin (MERCOSUR'a) üye olmasını çok destekliyoruz. Ancak müzakerelerde, dört üyenin anlaşması gerekiyor. Çok yakında bir haber alabiliriz diye düşünüyorum. Konuyla ilgili görüşmeler devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ve Paraguay arasında yakın zamanda çeşitli anlaşmalar imzalanacağına işaret eden Valdez, "İkili alanda yatırımın korunması ve çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin ticari anlaşma gibi çok yakında imzalanacak farklı anlaşmalarımız var. Bu, ilişkilerimiz için çok önemli olan anlaşmalar ve eminim imzalanacaklar." dedi.

Valdez, öte yandan iki ülke arasında imzalanması planlanan turizm anlaşmasının da hazırlıklarını bitirdiklerini, bunun da yakın zamanda imzalanabileceğini söyledi.