12 aylık bebek gelişimi
12 aylık bebek neler yapar? 12 aylık bebek gelişimi boy kilo...
12 aylık bir kız bebeğin kilosu ortalama 9,5 kilogram ve boyu ortalama 75 santimdir.
12 aylık erkek bebeğin kilosu ise ortalama 10,5 kilogram ve boyu da ortalama 76 santimdir
12 aylık bebek neler yapar?
- Eşyalara tutunarak ya da tutunmadan yürüyebilir.
- El çırpma oyunu oynayabilir ya da el sallayabilir.
- Bir bardaktan kendi başına bir şeyler içebilir.
- Ayakta destekli ya da desteksiz durabilir.
- Anne baba diyebilir, hatta birkaç kelime daha söyleyebilir.
- Kendince garip bir dilde konuşabilir.
12 aylık bebek uyku düzeni nasıl olmalı?
12 aylık bebekler günde toplam yaklaşık 10-13 saat uyurlar. 18-21 ay arası gündüz uykusu teke düşer. 21-36 ay arası çocukların büyük kısmı günde 1 kez yarım saat ile 3 saat arası öğlen uykusuna ihtiyaç duyarlar. 2 yaşında günde 10-12 saat uyurlar.
Bebek ayakkabı numaraları: 6-12 aylık bebek ayakkabı numarası 19-20