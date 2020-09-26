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Ekonomi 115 bin tohum bakanlık koruması altında
Ekonomi

115 bin tohum bakanlık koruması altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 115 bin tohumu koruduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 11:27:00 -
115 bin tohum bakanlık koruması altında

Ertuğrul Şahan  Ankara

Pakdemirli, “Çiftçilerimiz ve halk tarafından Bakanlığımıza, yerel bitki çeşitlerine ait bini aşkın tohum bağışlandı” dedi. Tohum gen bankalarını yerel gen kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurduklarını kaydeden Pakdemirli, şu değerlendirmede bulundu: “İzmir’de bulunan Ulusal Gen Bankasında 3 bin 339 türe ait yaklaşık 55 bin 429 tohum örneğini koruma altında tutuyoruz. Ankara’da bulunan Türkiye Tohum Gen Bankasında ise 1127 türe ait yaklaşık 59 bin 919 tohum örneği bulunuyor. Ayrıca 18 arazi gen bankasında 107 türe ait yaklaşık 9 bin 500 canlı örnek muhafaza ediyoruz. 6 araştırma enstitümüzde de yaklaşık 1000 türde 100 bin soğanlı ve yumrulu doğal süs bitkisinin (geofi t) muhafazası yapılıyor.”


Yeni Akit Gazetesi
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